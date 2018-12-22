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В центре Ярославля машина повисла на отбойнике

Как авто оказалось на разделительном ограждении

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Авария произошла перед мостом через Которосль

Фото: Анна Торопкова «Первый ярославский автопортал»/Vk.com

Перед мостом через Которосль в районе площади Богоявления произошла авария — столкнулись два автомобиля.

Одна из машин повисла на отбойнике.

— Красная машина сзади врезалась в светлую, отчего её забросило на отбойник, — рассказала очевидец ДТП Анна Торопкова. — За рулём обоих авто были женщины.

К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Попавшие в аварию авто стоят в ожидании спецслужб и затрудняют движение из центра.

Еще одна машина сегодня протаранила ограждение на Московском проспекте. Владелец бросил свой внедорожник, застрявший в сугробе.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

ЯрославльДТП

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