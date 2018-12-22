В центре Ярославля машина повисла на отбойнике

Перед мостом через Которосль в районе площади Богоявления произошла авария — столкнулись два автомобиля.



Одна из машин повисла на отбойнике.



— Красная машина сзади врезалась в светлую, отчего её забросило на отбойник, — рассказала очевидец ДТП Анна Торопкова. — За рулём обоих авто были женщины.



К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Попавшие в аварию авто стоят в ожидании спецслужб и затрудняют движение из центра.



Еще одна машина сегодня протаранила ограждение на Московском проспекте. Владелец бросил свой внедорожник, застрявший в сугробе.

