В центре Ярославля машина повисла на отбойнике

Авария произошла перед мостом через Которосль
Перед мостом через Которосль в районе площади Богоявления произошла авария — столкнулись два автомобиля.
Одна из машин повисла на отбойнике.
— Красная машина сзади врезалась в светлую, отчего её забросило на отбойник, — рассказала очевидец ДТП Анна Торопкова. — За рулём обоих авто были женщины.
К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Попавшие в аварию авто стоят в ожидании спецслужб и затрудняют движение из центра.
Еще одна машина сегодня протаранила ограждение на Московском проспекте. Владелец бросил свой внедорожник, застрявший в сугробе.
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