В центре Ярославля из-за двух «Мерседесов», не поделивших дорогу, образовалась большая пробка

Водители не смогли решить, кто кого должен пропустить
В последние выходные перед Новым годом многие бросились в торговые центры, чтобы купить подарки близким. Но подъехать сейчас к «Ауре» не так-то просто. Мало того, что улица Победы и так часто стоит в заторах, ещё и два «Мерседеса» не смогли решить, кто раньше должен повернуть с Победы на улицу Пушкина, и столкнулись.
— В ДТП никто не пострадал, — рассказали очевидцы.
Но улица Победы теперь от Большой Октябрьской до «Ауры» в сервисе «Яндекс.Карты» окрашена в красный, а от улицы Некрасова до Пушкина — в бордовый.
Странная авария произошла сегодня на Московском проспекте. Внедорожник снёс ограждение и застрял в сугробе.
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