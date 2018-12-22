22 декабря суббота
СЕЙЧАС -9°С

Сейчас в Ярославле

-9°

пасмурно Ощущается как -15

4 м/с , восточный
765мм
86%
Подробнее
usd 68.01
eur 77.97

Темы

СЕЙЧАС -9°С
usd 68.01
eur 77.97
Происшествия

В центре Ярославля из-за двух «Мерседесов», не поделивших дорогу, образовалась большая пробка

Куда лучше не ехать

Поделиться

481
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Водители не смогли решить, кто кого должен пропустить

Фото: Анна Ёлкина

В последние выходные перед Новым годом многие бросились в торговые центры, чтобы купить подарки близким. Но подъехать сейчас к «Ауре» не так-то просто. Мало того, что улица Победы и так часто стоит в заторах, ещё и два «Мерседеса» не смогли решить, кто раньше должен повернуть с Победы на улицу Пушкина, и столкнулись.

— В ДТП никто не пострадал, — рассказали очевидцы.

Улица Победы стоит в пробке

Фото: «Яндекс.Карты»

Но улица Победы теперь от Большой Октябрьской до «Ауры» в сервисе «Яндекс.Карты» окрашена в красный, а от улицы Некрасова до Пушкина — в бордовый.

Странная авария произошла сегодня на Московском проспекте. Внедорожник снёс ограждение и застрял в сугробе.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

ЯрославльДТП

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (0) Обсудить
Комментировать

СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90