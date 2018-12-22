В центре Ярославля из-за двух «Мерседесов», не поделивших дорогу, образовалась большая пробка

В последние выходные перед Новым годом многие бросились в торговые центры, чтобы купить подарки близким. Но подъехать сейчас к «Ауре» не так-то просто. Мало того, что улица Победы и так часто стоит в заторах, ещё и два «Мерседеса» не смогли решить, кто раньше должен повернуть с Победы на улицу Пушкина, и столкнулись.



— В ДТП никто не пострадал, — рассказали очевидцы.