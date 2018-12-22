Кто машину потерял? Водитель бросил внедорожник, снёсший ограждение и застрявший в сугробе

В ДТП пострадало только авто
Сегодня днём на московском проспекте напротив железнодорожного вокзала произошло ДТП. Внедорожник не вписался в поворот, снёс ограждение и увяз в сугробе.
— Никто машинку не терял? — поинтересовалась Мария Гунбина в группе «Дороги Ярославля» на фейсбуке. — В машине нет никого. По ощущениям, она не первый час стоит.
В соцсетях обсуждают, как это могло произойти.
— Опять понадеялся на марку авто и на электронных помощников, но сбоя в законах физики снова не произошло, — написал Егор Кочнев в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».
Ещё один внедорожник летом повис на ограждении на Московском проспекте.
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.
Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90