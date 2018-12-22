Кто машину потерял? Водитель бросил внедорожник, снёсший ограждение и застрявший в сугробе

Сегодня днём на московском проспекте напротив железнодорожного вокзала произошло ДТП. Внедорожник не вписался в поворот, снёс ограждение и увяз в сугробе.



— Никто машинку не терял? — поинтересовалась Мария Гунбина в группе «Дороги Ярославля» на фейсбуке. — В машине нет никого. По ощущениям, она не первый час стоит.