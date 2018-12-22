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Происшествия

Кто машину потерял? Водитель бросил внедорожник, снёсший ограждение и застрявший в сугробе

Ярославцы обсуждают машину, попавшую в ДТП на Московском проспекте

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В ДТП пострадало только авто

Фото: Мария Гунбина «Дороги Ярославля»/facebook.com

Сегодня днём на московском проспекте напротив железнодорожного вокзала произошло ДТП. Внедорожник не вписался в поворот, снёс ограждение и увяз в сугробе.

— Никто машинку не терял? — поинтересовалась Мария Гунбина в группе «Дороги Ярославля» на фейсбуке. — В машине нет никого. По ощущениям, она не первый час стоит.

Брошенная машина стоит в сугробе

Фото: Мария Гунбина «Дороги Ярославля»/facebook.com

В соцсетях обсуждают, как это могло произойти.

— Опять понадеялся на марку авто и на электронных помощников, но сбоя в законах физики снова не произошло, — написал Егор Кочнев в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».

Ещё один внедорожник летом повис на ограждении на Московском проспекте.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

Ярославльавто

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