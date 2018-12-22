Мужчина вспомнил о сыне, когда не смог улететь к родственникам

Должник был объявлен в розыск
Приставы даниловского района давно пытались разыскать мужчину, забывшего о том, что у него есть сын. Житель Ярославской области не выплачивал ребёнку алименты и накопил 150 тысяч долга. Поиски осложнились тем, что официально должник нигде не работал, а по месту приписки не проживал.
Судебные приставы объявили мужчину в розыск, а заодно временно ограничили ему выезд из страны. Последняя мера сработала, когда должник попытался улететь к родственникам в Молдавию.
— Мужчина был крайне удивлен,, когда в аэропорту не смог пройти таможенный контроль, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Поездка к родственникам в Молдавию не состоялась. В этот же день должник связался по телефону с судебными приставами и пообещал в кротчайшие сроки перевести деньги на счет сына.
Недавно приставам пришлось выселить семью из квартиры. Пара продала жильё своему знакомому, но не собиралась выезжать.
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