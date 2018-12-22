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Мужчина вспомнил о сыне, когда не смог улететь к родственникам

Жителя Ярославской области не пустили на самолёт из-за большого долга

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Должник был объявлен в розыск

Фото: Судебные приставы

Приставы даниловского района давно пытались разыскать мужчину, забывшего о том, что у него есть сын. Житель Ярославской области не выплачивал ребёнку алименты и накопил 150 тысяч долга. Поиски осложнились тем, что официально должник нигде не работал, а по месту приписки не проживал.

Судебные приставы объявили мужчину в розыск, а заодно временно ограничили ему выезд из страны. Последняя мера сработала, когда должник попытался улететь к родственникам в Молдавию.

— Мужчина был крайне удивлен,, когда в аэропорту не смог пройти таможенный контроль, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Поездка к родственникам в Молдавию не состоялась. В этот же день должник связался по телефону с судебными приставами и пообещал в кротчайшие сроки перевести деньги на счет сына.

Недавно приставам пришлось выселить семью из квартиры. Пара продала жильё своему знакомому, но не собиралась выезжать.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

Ярославская областьдолг

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