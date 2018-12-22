Пострадали четыре человека: на трассе в Ярославской области столкнулись КАМАЗ и «Опель»

Авария произошла в Первомайском районе на трассе М-8. Около пяти часов утра 21 декабря столкнулись «Опель Вектра» и КАМАЗ. Удар был настолько сильным, что «Опель» превратился в груду металла, досталось и грузовику. К счастью, люди остались живы. В аварии пострадали четверо человек.



— В результате ДТП пострадал 46-летний водитель КАМАЗа, 53-летний водитель «Опеля» и пассажиры — 52-летняя женщина и 23-летний мужчина, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Они нуждаются в амбулаторном лечении.