22 декабря суббота
СЕЙЧАС -9°С

Сейчас в Ярославле

-9°

пасмурно Ощущается как -15

4 м/с , восточный
766мм
78%
Подробнее
usd 68.01
eur 77.97

Темы

СЕЙЧАС -9°С
usd 68.01
eur 77.97
Происшествия

Пострадали четыре человека: на трассе в Ярославской области столкнулись КАМАЗ и «Опель»

Легковушка превратилось в груду металла

Поделиться

1 410
0 Обсудить

Все новости

Все новости

В машине ехало трое человек

Фото: УМВД

Авария произошла в Первомайском районе на трассе М-8. Около пяти часов утра 21 декабря столкнулись «Опель Вектра» и КАМАЗ. Удар был настолько сильным, что «Опель» превратился в груду металла, досталось и грузовику. К счастью, люди остались живы. В аварии пострадали четверо человек.

— В результате ДТП пострадал 46-летний водитель КАМАЗа, 53-летний водитель «Опеля» и пассажиры — 52-летняя женщина и 23-летний мужчина, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Они нуждаются в амбулаторном лечении.

Даже грузовик получил сильные повреждения

Фото: УМВД

В Ярославле на дороге грузовик не заметил и снёс легковушку. Видео происшествия.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

Ярославская областьДТП

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (0) Обсудить
Комментировать

СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90