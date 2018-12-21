21 декабря пятница
СЕЙЧАС -12°С

Сейчас в Ярославле

-12°

пасмурно Ощущается как -14

1 м/с , юго-вост.
773мм
85%
Подробнее
usd 67.37
eur 76.94

Темы

СЕЙЧАС -12°С
usd 67.37
eur 76.94
Происшествия

Принимала заказы на причёски, а потом пропала: в Ярославле ищут 17-летнюю девушку

Анжелика Лисунова не вернулась домой, и её телефон молчит

Поделиться

1 682
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Анжелику ищут родители 

Фото: Анжелина Лисунова / Vk.com 

К поиску пропавшей в Ярославле девушки подключились волонтёры. И они просят помощи у всех, кто мог видеть Анжелику Лисунову. Девушке 17 лет, она пропала 20 декабря — ушла с учёбы. С тех пор её не видели, сотовый телефон у неё отключен. В социальных сетях девушка не была с начала месяца. 

Известно, что девушка работала парикмахером, принимала заказы на причёски. 

— Девушка была одета в чёрную куртку-парку, чёрные брюки и такого же цвета ботинки, — описывают волонтёры отряда «ЯрСпас». 

Ростом девушка до 165 сантиметров, плотного телосложения, с волосами длиной до плеч. 21 декабря она вышла из учебного заведения в Ленинском районе Ярославля. 

Сообщить информацию: 8 910 964-08-38. 

По теме

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

ведут поиски

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (0) Обсудить
Комментировать

СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90