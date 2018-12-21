Принимала заказы на причёски, а потом пропала: в Ярославле ищут 17-летнюю девушку

К поиску пропавшей в Ярославле девушки подключились волонтёры. И они просят помощи у всех, кто мог видеть Анжелику Лисунову. Девушке 17 лет, она пропала 20 декабря — ушла с учёбы. С тех пор её не видели, сотовый телефон у неё отключен. В социальных сетях девушка не была с начала месяца.

Известно, что девушка работала парикмахером, принимала заказы на причёски.

— Девушка была одета в чёрную куртку-парку, чёрные брюки и такого же цвета ботинки, — описывают волонтёры отряда «ЯрСпас».

Ростом девушка до 165 сантиметров, плотного телосложения, с волосами длиной до плеч. 21 декабря она вышла из учебного заведения в Ленинском районе Ярославля.