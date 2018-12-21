В Ярославле грузовик не заметил, как снёс легковушку

Грузовик зацепил легковушку
Авария случилась накануне вечером около 18:29 на повороте с улицы Гагарина на Окружную дорогу в Ярославле. Грузовик уверенно перестраивался в левую полосу, не обращая внимания на ехавшую по ней легковушку. Кузовом фура практически вынесла «Рено Логан» на встречную полосу и уехала.
— Он меня даже не почувствовал. Начал перестраиваться передо мной, похоже, не посмотрел в зеркала. Слава Богу, что на встречную не вытянул, — рассказывает водитель легковушки Роман Кратнов. — Мы начали сигналить ему, он остановился метрах в ста после столкновения, пытался возмущаться, что это я не туда полез.
Водители ещё шесть часов ждали ДПС, чтобы разобраться в аварии. У легковушки замято переднее крыло, сломано с крепежа правое зеркало и свезена дверь. На грузовике повреждений не оказалось.
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