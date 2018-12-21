В Ярославле грузовик не заметил, как снёс легковушку

Авария случилась накануне вечером около 18:29 на повороте с улицы Гагарина на Окружную дорогу в Ярославле. Грузовик уверенно перестраивался в левую полосу, не обращая внимания на ехавшую по ней легковушку. Кузовом фура практически вынесла «Рено Логан» на встречную полосу и уехала.

— Он меня даже не почувствовал. Начал перестраиваться передо мной, похоже, не посмотрел в зеркала. Слава Богу, что на встречную не вытянул, — рассказывает водитель легковушки Роман Кратнов. — Мы начали сигналить ему, он остановился метрах в ста после столкновения, пытался возмущаться, что это я не туда полез.