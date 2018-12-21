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Происшествия

В Ярославле грузовик не заметил, как снёс легковушку

Что рассказал пострадавший в ДТП

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Грузовик зацепил легковушку 

Фото: Роман Кратнов

Авария случилась накануне вечером около 18:29 на повороте с улицы Гагарина на Окружную дорогу в Ярославле. Грузовик уверенно перестраивался в левую полосу, не обращая внимания на ехавшую по ней легковушку. Кузовом фура практически вынесла «Рено Логан» на встречную полосу и уехала.

— Он меня даже не почувствовал. Начал перестраиваться передо мной, похоже, не посмотрел в зеркала. Слава Богу, что на встречную не вытянул, — рассказывает водитель легковушки Роман Кратнов. — Мы начали сигналить ему, он остановился метрах в ста после столкновения, пытался возмущаться, что это я не туда полез. 

Водители ещё шесть часов ждали ДПС, чтобы разобраться в аварии. У легковушки замято переднее крыло, сломано с крепежа правое зеркало и свезена дверь. На грузовике повреждений не оказалось. 

ТЕКСТ

Анна Елкина

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КОММЕНТАРИИ (2) Обсудить
Гость
21 дек 2018 в 12:46
+0 −0
Судя по заголовку, грузовые машины стали обладать интеллектом, зрением и нервной системой. Или всё-таки виноват водитель который находился в кабине?
123
21 дек 2018 в 11:03
+0 −0
сам виноват
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