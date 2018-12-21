Женщина порезала своего мужа, но потом пожалела и зашила ему рану обычными нитками

Сама покалечила, сама полечила.

В Рыбинске после семейной ссоры 33-летняя женщина ударила своего мужа ножом в грудь. Увидев, как страдает её мужчина, женщина не на шутку испугалась. Но почему-то не стала вызывать скорую. Обработав рану остатками спиртного, женщина сама зашила рану мужа обычной иглой и ниткой. Но через несколько дней рана сильно воспалилась. В этот раз мужчина слушать жену не стал и пошёл к врачу. Медики сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

— Женщина находится под подпиской о невыезде. В отношении неё возбудили уголовное дело, — рассказали в УМВД по Ярославской области.