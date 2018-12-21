21 декабря пятница
СЕЙЧАС -12°С

Сейчас в Ярославле

-12°

пасмурно Ощущается как -16

2 м/с , юго-вост.
775мм
86%
Подробнее
usd 67.37
eur 76.94

Темы

СЕЙЧАС -12°С
usd 67.37
eur 76.94
Происшествия

Женщина порезала своего мужа, но потом пожалела и зашила ему рану обычными нитками

Однако о произошедшем в Ярославской области преступлении всё равно узнала полиция

Поделиться

601
0 Обсудить

Все новости

Все новости

К медикам пришлось обратиться

Фото: Александра Савельева

Сама покалечила, сама полечила.

В Рыбинске после семейной ссоры 33-летняя женщина ударила своего мужа ножом в грудь. Увидев, как страдает её мужчина, женщина не на шутку испугалась. Но почему-то не стала вызывать скорую. Обработав рану остатками спиртного, женщина сама зашила рану мужа обычной иглой и ниткой. Но через несколько дней рана сильно воспалилась. В этот раз мужчина слушать жену не стал и пошёл к врачу. Медики сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

— Женщина находится под подпиской о невыезде. В отношении неё возбудили уголовное дело, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Семейные ссоры, которые заканчиваются трагедиями, к сожалению, не редкость. Недавно стало известно о том, что мужчина в припадке ревности зарезал свою жену.

По теме

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

убийствоссора

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (0) Обсудить
Комментировать

СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90