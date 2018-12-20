Ярославец убил жену в припадке ревности: первые подробности

Женщина скончалась на месте
В Ярославле возбудили уголовное дело по факту убийства. Муж убил свою жену. Пока подробности этого дела не разглашаются. Но уже сейчас известно, что мотивом стала ревность.
В очередной раз заподозрив супругу в неверности, мужчина затеял скандал. Видимо, в ход пошли крепкие выражения, на которые женщина стала отвечать. Тогда разъярённый мужчина схватил нож и начал хаотично наносить удары по груди, спине и рукам. Когда изрезанная женщина упала на пол, муж схватил то, что попалось под руку и начал наносить удары по голове и шее.
— Удары наносились неустановленным тупым твёрдым предметом, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области. — Подозреваемый задержан и содержится под стражей. Уголовное дело передано в суд.
К сожалению, это далеко не первый случай, когда на почве ревности происходят трагедии. Совсем недавно жертвой своего супруга стала другая женщина — нянечка из детского дома.
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