Ярославец убил жену в припадке ревности: первые подробности

В Ярославле возбудили уголовное дело по факту убийства. Муж убил свою жену. Пока подробности этого дела не разглашаются. Но уже сейчас известно, что мотивом стала ревность.

В очередной раз заподозрив супругу в неверности, мужчина затеял скандал. Видимо, в ход пошли крепкие выражения, на которые женщина стала отвечать. Тогда разъярённый мужчина схватил нож и начал хаотично наносить удары по груди, спине и рукам. Когда изрезанная женщина упала на пол, муж схватил то, что попалось под руку и начал наносить удары по голове и шее.