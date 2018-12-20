20 декабря четверг
СЕЙЧАС -10°С

Сейчас в Ярославле

-10°

пасмурно Ощущается как -15

3 м/с , юго-вост.
777мм
86%
Подробнее
usd 67.11
eur 76.47
СЕЙЧАС -10°С
usd 67.11
eur 76.47
Происшествия

Ярославец убил жену в припадке ревности: первые подробности

Мужчина настолько озверел, что никак не мог перестать избивать супругу

Поделиться

2 554
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Женщина скончалась на месте

Фото: Александра Савельева

В Ярославле возбудили уголовное дело по факту убийства. Муж убил свою жену. Пока подробности этого дела не разглашаются. Но уже сейчас известно, что мотивом стала ревность.

В очередной раз заподозрив супругу в неверности, мужчина затеял скандал. Видимо, в ход пошли крепкие выражения, на которые женщина стала отвечать. Тогда разъярённый мужчина схватил нож и начал хаотично наносить удары по груди, спине и рукам. Когда изрезанная женщина упала на пол, муж схватил то, что попалось под руку и начал наносить удары по голове и шее.

— Удары наносились неустановленным тупым твёрдым предметом, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области. — Подозреваемый задержан и содержится под стражей. Уголовное дело передано в суд.

К сожалению, это далеко не первый случай, когда на почве ревности происходят трагедии. Совсем недавно жертвой своего супруга стала другая женщина — нянечка из детского дома.

По теме

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

ревностьубийство

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (0) Обсудить
Комментировать

СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90