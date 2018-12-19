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Происшествия

Иномарка улетела в берёзы: в Ярославле произошло ДТП с участием KIA Sportage

Что об аварии рассказывают очевидцы

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ДТП произошло ночью на проспекте Фрунзе

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Сегодня в третьем часу ночи в Ярославле на проспекте Фрунзе произошло ДТП. Водитель KIA Sportage не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в берёзы.

— В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, — уточнили специалисты Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Очевидцы полагают, что водитель был пьян. Однако официальных результатов экспертиз пока не опубликовано.

В Ярославле сейчас обсуждают другое скандальное ДТП, в котором иномарка на кладбище раскурочила могилы.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

происшествияДТП

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