Иномарка улетела в берёзы: в Ярославле произошло ДТП с участием KIA Sportage

Сегодня в третьем часу ночи в Ярославле на проспекте Фрунзе произошло ДТП. Водитель KIA Sportage не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в берёзы.



— В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, — уточнили специалисты Главного управления МЧС России по Ярославской области.



Очевидцы полагают, что водитель был пьян. Однако официальных результатов экспертиз пока не опубликовано.



В Ярославле сейчас обсуждают другое скандальное ДТП, в котором иномарка на кладбище раскурочила могилы.

