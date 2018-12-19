Иномарка улетела в берёзы: в Ярославле произошло ДТП с участием KIA Sportage

ДТП произошло ночью на проспекте Фрунзе
Сегодня в третьем часу ночи в Ярославле на проспекте Фрунзе произошло ДТП. Водитель KIA Sportage не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в берёзы.
— В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, — уточнили специалисты Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Очевидцы полагают, что водитель был пьян. Однако официальных результатов экспертиз пока не опубликовано.
В Ярославле сейчас обсуждают другое скандальное ДТП, в котором иномарка на кладбище раскурочила могилы.
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