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Происшествия

В Ярославской области насмерть сбили молодого мужчину

Подробности ДТП

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Мужчина погиб на месте

Фото: Александра Савельева

На трассе М-8 в Ростовском районе насмерть сбили пешехода. По информации полиции, 32-летний мужчина попал под колёса «Ниссан-Альмера», когда переходил дорогу. Вероятнее всего, в неположенном месте. В результате ДТП пешеход погиб на месте. За рулём иномарки сидел 36-летний водитель.

— ДТП произошло 18 декабря в 18:05. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезвым, — сообщили в МВД по Ярославской области.

В тот же день, только рано утром, на трассе М-8 также насмерть сбили пешехода. Мужчину накрыли одеялом прямо на пешеходном переходе.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

ЯрославльДТП

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КОММЕНТАРИИ (1) Обсудить
капитаннэмо
19 дек 2018 в 09:53
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Теперь всё будет зависеть от блата и денег водителя.
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