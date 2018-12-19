В Ярославской области насмерть сбили молодого мужчину

На трассе М-8 в Ростовском районе насмерть сбили пешехода. По информации полиции, 32-летний мужчина попал под колёса «Ниссан-Альмера», когда переходил дорогу. Вероятнее всего, в неположенном месте. В результате ДТП пешеход погиб на месте. За рулём иномарки сидел 36-летний водитель.

— ДТП произошло 18 декабря в 18:05. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезвым, — сообщили в МВД по Ярославской области.

В тот же день, только рано утром, на трассе М-8 также насмерть сбили пешехода. Мужчину накрыли одеялом прямо на пешеходном переходе.