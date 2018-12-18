Иномарка разнесла могилу на кладбище: кто будет платить за раскуроченную ограду и памятник

Разбитая на кусочки ограда, памятник валяется в снегу. Со стороны кажется, что за этой могилой никто не ухаживает, все забыли о ней. И только табличка, воткнутая в снег, говорит о том, что здесь похоронен дедушка, которому было почти сто лет. Умер он в 2012 году. На самом деле могилу разнесла иномарка. Вчера на Осташинском кладбище произошло странное ДТП, обстоятельства которого тщательно умалчиваются.



Администрация кладбища говорит, что готова восстановить памятник и ограду Фото: Елена Вахрушева

Сейчас появилась информация, пока официально не подтверждённая, о том, что «Тойота-Камри», врезавшаяся в ограду, принадлежит работнику кладбища. С ним в салоне машины якобы был ещё один человек, который также является работником кладбища.

— Оба постоянные работники кладбища. Они копают могилы. Они напились во время работы, а после работы поехали домой и врезались в памятник. Попросили тракториста, который там тоже работает, их вытащить. Что будут делать с ущербом, не знаю, — рассказала ярославна Алёна Кондратьева. С другой стороны, есть другая версия, что всё это провокация. Её озвучивают знакомые водителя иномарки.

Памятник валяется в снегу Фото: Елена Вахрушева

— Да, мне знакомы работники этого кладбища, в том числе водитель. Информация о том, что они были пьяны — провокация. На кладбище уже были подобные ДТП. Мне известно от работников кладбища, что в этом месте на могилы съезжала даже техника, которая убирает снег, — утверждает ярославна Анастасия Коробицына.

Полиция устанавливает водителя иномарки Фото: Михаил Добров/Жесть Ярославль

Мы отправились на кладбище, чтобы уточнить у работников, что произошло. Пошли прямиком в администрацию. — Меня вчера не было, я не в курсе, что произошло, — с ходу сообщила смотритель кладбища Татьяна Николаевна. — Правда, что ДТП устроили ваши сотрудники? — спросили мы у неё. — Я не знаю, я вообще ничего не знаю, — продолжала твердить смотритель кладбища.

Тем не менее на вопрос: кто будет возмещать ущерб, женщина ответила: «Наверное, мы. Сейчас решается вопрос. Ну уж точно не родственники умершего». Если ДТП устроили не работники кладбища, почему администрация за свой счёт собирается облагораживать захоронение? На этот вопрос мы так и не дождались ответа.