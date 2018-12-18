Из торговых центров и театров эвакуируют людей: что происходит

Всех людей эвакуировали из торгового центра «Альтаир» в Брагино. Перепуганные ярославцы шептались на улице: что это? Бомба? Или учения?

Тут же стало известно: возле ТЮЗа также толпился народ, рядом — пожарные.

Мы позвонили в МЧС, чтобы узнать, что происходит.

— Сегодня единый день пожарной безопасности. По области проходят тренировки. Все рекомендации носят рекомендательный характер. Если руководители муниципальных и других бюджетных организаций к ним прислушались, то хорошо, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.