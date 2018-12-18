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Происшествия

Из торговых центров и театров эвакуируют людей: что происходит

Ярославские спасатели дежурят на местах

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По всей области проходят учения

Фото: Михаил Луковников/Жесть Ярославль/Vk.com

Всех людей эвакуировали из торгового центра «Альтаир» в Брагино. Перепуганные ярославцы шептались на улице: что это? Бомба? Или учения?

Тут же стало известно: возле ТЮЗа также толпился народ, рядом — пожарные.

Мы позвонили в МЧС, чтобы узнать, что происходит.

— Сегодня единый день пожарной безопасности. По области проходят тренировки. Все рекомендации носят рекомендательный характер. Если руководители муниципальных и других бюджетных организаций к ним прислушались, то хорошо, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

Больше всего учений в городе происходило после трагических событий в Кемерово. Тогда эвакуировали все торговые центры, устроили масштабную проверку. Итоги которой, кстати, до сих пор замалчивают.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

Ярославльпожар

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