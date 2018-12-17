Попросил денег на операцию и пропал: таинственное исчезновение молодого мужчины

Мужчина жил один
Ещё одно таинственное исчезновение в Ярославле. Причём, настолько таинственное, что даже родные не могут сказать, что произошло.
20 ноября пропал Андрей Рубченков. Мужчина просто перестал выходить на связь с родными. Первым забил тревогу родной брат Андрея, который просто не смог дозвониться до него.
Как нам рассказали друзья Андрея, у мужчины в последнее время были проблемы со здоровьем.
— Он писал мне последний раз 15 ноября. Написал, что у него небольшая трудность, срочно нужны деньги на операцию. У меня не было возможности дать в долг. После этого мы не общались, — рассказал друг Андрея Михаил.
— Он собирался ложиться в больницу, — рассказывает товарищ Андрея Дмитрий. — Мы с ним разговаривали 15 ноября. Сказал, ему срочно нужна госпитализация. У меня на тот момент денег не было. После этого разговора я его не видел.
Как нам стало известно, Андрей жил один в Заволжском районе.
— На вид ему 35–37 лет, волосы короткие волнистые, глаза серо-зелёные, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».
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