Попросил денег на операцию и пропал: таинственное исчезновение молодого мужчины

Ещё одно таинственное исчезновение в Ярославле. Причём, настолько таинственное, что даже родные не могут сказать, что произошло.



20 ноября пропал Андрей Рубченков. Мужчина просто перестал выходить на связь с родными. Первым забил тревогу родной брат Андрея, который просто не смог дозвониться до него.



Как нам рассказали друзья Андрея, у мужчины в последнее время были проблемы со здоровьем.



— Он писал мне последний раз 15 ноября. Написал, что у него небольшая трудность, срочно нужны деньги на операцию. У меня не было возможности дать в долг. После этого мы не общались, — рассказал друг Андрея Михаил.

