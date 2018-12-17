17 декабря понедельник
СЕЙЧАС -20°С

Сейчас в Ярославле

-20°

ясная погода Ощущается как -23

1 м/с, южный
780мм
84%
Подробнее
usd 66.62
eur 75.38
СЕЙЧАС -20°С
usd 66.62
eur 75.38
Происшествия
Эксклюзив

Попросил денег на операцию и пропал: таинственное исчезновение молодого мужчины

Андрей Рубченков говорил, что ему срочно нужно ложиться в больницу

Поделиться

2 189
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Мужчина жил один

Фото: Андрей Рубченков

Ещё одно таинственное исчезновение в Ярославле. Причём, настолько таинственное, что даже родные не могут сказать, что произошло.

20 ноября пропал Андрей Рубченков. Мужчина просто перестал выходить на связь с родными. Первым забил тревогу родной брат Андрея, который просто не смог дозвониться до него.

Как нам рассказали друзья Андрея, у мужчины в последнее время были проблемы со здоровьем.

— Он писал мне последний раз 15 ноября. Написал, что у него небольшая трудность, срочно нужны деньги на операцию. У меня не было возможности дать в долг. После этого мы не общались, — рассказал друг Андрея Михаил.

— Он собирался ложиться в больницу, — рассказывает товарищ Андрея Дмитрий. — Мы с ним разговаривали 15 ноября. Сказал, ему срочно нужна госпитализация. У меня на тот момент денег не было. После этого разговора я его не видел.

Как нам стало известно, Андрей жил один в Заволжском районе.

— На вид ему 35–37 лет, волосы короткие волнистые, глаза серо-зелёные, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».

Если вам что-либо известно о том, где находится Андрей, позвоните по телефону 8–910–964–08–38.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

Ярославльпоиски пропавших

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (0) Обсудить
Комментировать

По теме

    СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90