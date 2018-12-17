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Происшествия

В Брагино 15-летний подросток на внедорожнике устроил ДТП

Как у ярославца оказались ключи от машины

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Мальчик даже не смог выехать из двора

Фото: УГИБДД по ЯО

15-летний подросток на внедорожнике попал в ДТП. Правда, именно молодой человек и стал инициатором этой аварии.

Вчера около половины восьмого вечера парень решил блеснуть своим умением водить машину. Он без спроса взял у родителей ключи от машины. Правда, далеко уехать не смог.

Выезжая из двора на Ленинградском проспекте, 80, подросток врезался в «Киа-Спектра».

— 15-летний водитель Great WAll, не имеющий водительских прав, не предоставил преимущества водителю «Киа», двигавшемуся по главной дороге, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.

В результате ДТП пострадал пассажир «Киа».

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

ЯрославльДТП

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