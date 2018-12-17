В Брагино 15-летний подросток на внедорожнике устроил ДТП

15-летний подросток на внедорожнике попал в ДТП. Правда, именно молодой человек и стал инициатором этой аварии.



Вчера около половины восьмого вечера парень решил блеснуть своим умением водить машину. Он без спроса взял у родителей ключи от машины. Правда, далеко уехать не смог.



Выезжая из двора на Ленинградском проспекте, 80, подросток врезался в «Киа-Спектра».



— 15-летний водитель Great WAll, не имеющий водительских прав, не предоставил преимущества водителю «Киа», двигавшемуся по главной дороге, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.

