В Брагино 15-летний подросток на внедорожнике устроил ДТП

Мальчик даже не смог выехать из двора
15-летний подросток на внедорожнике попал в ДТП. Правда, именно молодой человек и стал инициатором этой аварии.
Вчера около половины восьмого вечера парень решил блеснуть своим умением водить машину. Он без спроса взял у родителей ключи от машины. Правда, далеко уехать не смог.
Выезжая из двора на Ленинградском проспекте, 80, подросток врезался в «Киа-Спектра».
— 15-летний водитель Great WAll, не имеющий водительских прав, не предоставил преимущества водителю «Киа», двигавшемуся по главной дороге, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.
В результате ДТП пострадал пассажир «Киа».
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