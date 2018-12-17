По Рыбинску разгуливал пьяный мужчина с ружьем

В Рыбинске поймали мужчину, который посреди оживлённой улицы размахивал оружием. Недоразумение случилось на улице 9 Мая. Перепуганные пешеходы вызвали полицию. К счастью, до приезда правоохранительных органов никто не пострадал. 55-летнего мужчину задержали и отвезли в местный отдел полиции.



Оказалось, что рыбинец был сильно пьян. Он рассказал полицейским, что не помнит, как оказался на этой улице. На вопрос, откуда у него обрез, мужчина сказал, что нашёл на берегу Рыбинского водохранилища. Там же лежали патроны. Находку прихватил с собой и хранил дома в сарае. А когда поссорился со знакомой, психанул и схватил оружие.

