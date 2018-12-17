Ждут дома дочка и внучка: в Ярославской области таинственно пропала 64-летняя женщина

Что женщина взяла из дома, родственники не говорят
Уже месяц родные разыскивают 64-летнюю Екатерину Карпову. 17 ноября около 11 утра женщина вышла из дома в Рыбинске и с тех пор её никто не видел.
В полицию родственники обратились сразу же, но поиски не дали результата. Тогда родные позвонили волонтёрам.
Екатерина Карпова жила с дочкой и внучкой. По словам родных и знакомых, раньше никогда не уходила из дома, потерей памяти не страдала, спиртным не увлекалась. Куда могла деться, не понимает никто. Отработали все возможные варианты: бывший муж, знакомые. Ничего. Полиция проверила вокзалы: Екатерина не покупала билетов. Как нам стало известно, она вела достаточно замкнутый образ жизни.
За помощью к волонтёрам обратилась дочка Екатерины. Как ни странно, толком она не смогла пояснить, что пропало из дома. Был ли у Екатерины при себе паспорт и телефон, пока непонятно.
— На вид женщине 55–56 лет, рост 156 сантиметров, серые глаза, короткие тёмные волосы. Была одета в синий короткий пуховик с капюшоном, коричневые брюки, тёмные полуботинки, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».
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