Ждут дома дочка и внучка: в Ярославской области таинственно пропала 64-летняя женщина

Уже месяц родные разыскивают 64-летнюю Екатерину Карпову. 17 ноября около 11 утра женщина вышла из дома в Рыбинске и с тех пор её никто не видел.



В полицию родственники обратились сразу же, но поиски не дали результата. Тогда родные позвонили волонтёрам.



Екатерина Карпова жила с дочкой и внучкой. По словам родных и знакомых, раньше никогда не уходила из дома, потерей памяти не страдала, спиртным не увлекалась. Куда могла деться, не понимает никто. Отработали все возможные варианты: бывший муж, знакомые. Ничего. Полиция проверила вокзалы: Екатерина не покупала билетов. Как нам стало известно, она вела достаточно замкнутый образ жизни.

