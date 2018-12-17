В Ярославской области таксист насмерть сбил пенсионерку

Женщина переходила дорогу в установленном месте
Сегодня в Рыбинске таксист насмерть сбил 67-летнюю женщину. ДТП случилось около восьми утра на проспекте Революции напротив дома № 38. В правоохранительных органах сказали, что водитель на «Рено» наехал на пенсионерку, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу.
— В результате ДТП пешеход скончалась. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
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