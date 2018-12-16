Сбил женщину и уехал: в Ярославле разыскивают испугавшегося правосудия водителя

В Ярославле 12 декабря на Мышкинском проезде сбили пешехода. Авария случилась около шести-семи вечера. Сейчас женщина находится в больнице. С того вечера она впала в кому и до сих пор не очнулась.



— Пока ничего не знаем. Только от скорой информация, что женщину забрали на Мышкинском проезде, 26. Как она там оказалась, нам тоже непонятно: там же отбойники по пояс и ограждения, — рассказывает родственница пострадавшей Юлия Гордеева.



Пострадавшая 49-летняя женщина работает главным бухгалтером. Домой любила ходить пешком, так как работа сидячая. В тот вечер её как обычно ждала семья. Но не дождалась. Узнав, что единственная дочь сейчас в больнице, пожилая мама потеряла дар речи.