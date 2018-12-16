Сбил женщину и уехал: в Ярославле разыскивают испугавшегося правосудия водителя

Врачи борются за жизнь женщины
В Ярославле 12 декабря на Мышкинском проезде сбили пешехода. Авария случилась около шести-семи вечера. Сейчас женщина находится в больнице. С того вечера она впала в кому и до сих пор не очнулась.
— Пока ничего не знаем. Только от скорой информация, что женщину забрали на Мышкинском проезде, 26. Как она там оказалась, нам тоже непонятно: там же отбойники по пояс и ограждения, — рассказывает родственница пострадавшей Юлия Гордеева.
Пострадавшая 49-летняя женщина работает главным бухгалтером. Домой любила ходить пешком, так как работа сидячая. В тот вечер её как обычно ждала семья. Но не дождалась. Узнав, что единственная дочь сейчас в больнице, пожилая мама потеряла дар речи.
— Маме её уж под 80 лет. Она была в ГАИ, но толком ничего не поняла. Вроде, говорит, водитель установлен. Она плачет всё без остановки. Двух слов связать не может, — говорит Юлия.
Ели вы стали свидетелем, у вас есть запись с видеорегистраторов, то напишите об этом в личное сообщение Юлии Гордеевой во «ВКонтакте».
Не так давно на этом же проезде неизвестный расстрелял машину ярославны. Тогда тоже искали свидетелей странной расправы.
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