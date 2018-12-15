«Похоже, кто-то взял машину родителей»: в Ярославле юноша на внедорожнике разнёс морду «Газели»

Морду внедорожнику снесло полностью
Сегодня днём на проспекте Фрунзе в Ярославле авария перекрыла две полосы для движения. Столкнулись «Пежо» и «Газель». У внедорожника серьёзно разбило перед, а «Газели» выбило левую фару.
Очевидцы аварии рассказывают интересные факты о случившемся.
— «Пежо» на красный выскочил, хотел повернуть. Водитель «Пежо» без прав и, как мы поняли, не на своем авто, — рассказывает в сообществе «Первый Ярославский автопортал» Яна Усольцева. — Он предлагал при нас водителю «Газели» полюбовно разойтись. Все живы. Водитель «Газели» только ногой об руль ударился, от помощи отказался.
За рулём иномарки был молодой юноша, он ехал в машине с девушкой.
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