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Происшествия

«Похоже, кто-то взял машину родителей»: в Ярославле юноша на внедорожнике разнёс морду «Газели»

Что рассказали очевидцы об аварии

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Морду внедорожнику снесло полностью

Фото: Яна Усольцева / Первый Ярославский автопортал 76

Сегодня днём на проспекте Фрунзе в Ярославле авария перекрыла две полосы для движения. Столкнулись «Пежо» и «Газель». У внедорожника серьёзно разбило перед, а «Газели» выбило левую фару.

Очевидцы аварии рассказывают интересные факты о случившемся.

— «Пежо» на красный выскочил, хотел повернуть. Водитель «Пежо» без прав и, как мы поняли, не на своем авто, — рассказывает в сообществе «Первый Ярославский автопортал» Яна Усольцева. — Он предлагал при нас водителю «Газели» полюбовно разойтись. Все живы. Водитель «Газели» только ногой об руль ударился, от помощи отказался.

За рулём иномарки был молодой юноша, он ехал в машине с девушкой. 

Водитель грузовой машины ударился об руль 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

Ярославль ДТП

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