В Ярославской области женщина родила в поезде на Москву

Сегодня ночью в поезде, следовавшем на Москву через Ярославскую область, пассажирка родила ребёнка. Роды начались стремительно около часа ночи. Врачей ни в этом вагоне, ни в соседнем не нашлось. Свидетельницей происходящему стала главный редактор радио «Эхо-Москвы в Ярославле» Людмила Шабуева.

Проводник Наталья Константиновна пыталась найти в поезде врача. «Среди вас есть врач? Роды в соседнем вагоне!» - кричала она, — рассказала Людмила Шабуева. — Травматолог в поезде нашелся, но не успел прибежать на помощь. Женщина родила очень быстро, а роды в итоге принял не врач, а сосед по полке. При этом навыков он никаких не имел и признался, что действовал по наитию.

