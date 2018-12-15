15 декабря суббота
СЕЙЧАС -10°С

Сейчас в Ярославле

-10°

пасмурно Ощущается как -15

3 м/с, северный
777мм
91%
Подробнее
usd 66.43
eur 75.39
СЕЙЧАС -10°С
usd 66.43
eur 75.39
Происшествия

В Ярославской области женщина родила в поезде на Москву

Кто появился на свет этой ночью

Поделиться

22
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Скорая приехала на станцию в Ростове Великом 

Фото: Людмила Шабуева / facebook.com 

Сегодня ночью в поезде, следовавшем на Москву через Ярославскую область, пассажирка родила ребёнка. Роды начались стремительно около часа ночи. Врачей ни в этом вагоне, ни в соседнем не нашлось. Свидетельницей происходящему стала главный редактор радио «Эхо-Москвы в Ярославле» Людмила Шабуева.

Проводник Наталья Константиновна пыталась найти в поезде врача. «Среди вас есть врач? Роды в соседнем вагоне!» - кричала она, — рассказала Людмила Шабуева. — Травматолог в поезде нашелся, но не успел прибежать на помощь. Женщина родила очень быстро, а роды в итоге принял не врач, а сосед по полке. При этом навыков он никаких не имел и признался, что действовал по наитию.

Поезд остановился на ближайшей станции в Ростове Великом, откуда женщину с ребёнком экстренно увезли на скорой. Маму выносили на простынях четверо мужчин. Проводница поезда Наталья успела сообщить о происходящем начальнику поезда, приготовила и продезинфицировала простыни, спиртовые салфетки. Она же и поведала потом, что родилась девочка. Роды прошли за полчаса. 

Проводница поезда Наталья помогла роженице 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

Ярославльпоезд

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (0) Обсудить
Комментировать

СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90

Читайте также