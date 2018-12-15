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Происшествия

В Рыбинске автокран сбил 72-летнюю пенсионерку

В каком состоянии сейчас бабушка

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Водитель автокрана не увидел бабушку

Фото: МЧС по Ярославской области

Водитель автокрана КАМАЗ сбил пенсионерку на улице Блюхера в Рыбинске. ДТП случилось во дворе дома № 10, когда машина выезжала. Водитель не смог увидеть 72-летнюю женщину, которая в этот момент близко подошла к машине.

— Пенсионерку увезли на скорой, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области. 

Известно, что бабушка получила перелом.

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

ДТП

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