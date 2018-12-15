В Рыбинске автокран сбил 72-летнюю пенсионерку

Водитель автокрана не увидел бабушку
Водитель автокрана КАМАЗ сбил пенсионерку на улице Блюхера в Рыбинске. ДТП случилось во дворе дома № 10, когда машина выезжала. Водитель не смог увидеть 72-летнюю женщину, которая в этот момент близко подошла к машине.
— Пенсионерку увезли на скорой, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.
Известно, что бабушка получила перелом.
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.
Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90