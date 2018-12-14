Школьница и её мама отравились газом из-за мастера-самоучки

— По данным следствия, обвиняемый разместил в интернете объявление о выполнении работ по ремонту газовых колонок, — рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области. — Он был не вправе выполнять такие работы, поскольку не являлся квалифицированным сотрудником специализированной организации и не прошел обучение и аттестацию по специальности «слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования», необходимые для проведения газоопасных работ.

Следователи Дзержинского района Ярославля завершили расследование уголовного дела 42-летнего мужчины. Его обвиняют по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По объявлению к ярославцу обратились жители дома на Ленинградском проспекте, чтобы отремонтировать газовую колонку.



За одну тысячу рублей вызванный мастер отремонтировал сломавшуюся колонку, вот только газоход присоединил не герметично.



— В декабре продукты горения бытового газа попали в помещение квартиры, — сказали следователи. — Из-за этого у женщины и её 15-летней дочери развилась асфиксия.



Обе упали в обморок. С острой дыхательной недостаточностью их увезли в больницу. Врачи спасли жизни школьнице и её маме.



Сейчас мужчина, ремонтировавший котёл, находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело на него передали в суд. Мужчине грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей, до пяти лет принудительных работ или лишение свободы на срок до шести лет.



Осенью прошлого года из-за утечки бытового газа серьёзно пострадал мужчина. ЧП произошло в Рыбинске.

