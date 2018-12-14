Разделывали туши на месте убийства: в Ярославской области задержали банду браконьеров из Подмосковья

В Ярославской области задержали банду браконьеров, которые массово убивали лосей. Туши животных они разделывали, не отходя от места убийства, оставляя останки — кости и шкуру. Пятерых животных охотники застрелили в октябре возле деревень Хлудово и Василево, после чего местные жители отправили жалобы в областной департамент окружающей среды. В ноябре ещё четверо животных были убиты возле деревни Юрино.

— По предварительной оценке, общая сумма ущерба составила около 2,8 миллиона рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела, — сообщили в УМВД по Ярославской области. — Полицией установлены и задержаны пятеро подозреваемых — жителей Московской области, не имевших лицензий на отстрел лосей на территории данного района. Подозреваемые были задержаны, по ходатайству дознавателя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.