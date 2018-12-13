Дом вспыхнул, как спичка: в пожаре в Ярославской области сгорел мужчина

В деревне Ольховка Даниловского района, как спичка, вспыхнул частный дом. Пожарные, приехавшие на место, почти час боролись с огнём. В сгоревшем доме они обнаружили тело 62-летнего мужчины.



— Мужчина жил один, злоупотреблял спиртным. В качестве наиболее вероятной причины возгорания следствие рассматривает неосторожное обращение с огнем при курении, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Пару дней назад ещё один страшный пожар уничтожил коттедж недалеко от Ярославля: целая семья осталась без крыши над головой.

