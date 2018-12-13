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Происшествия

Дом вспыхнул, как спичка: в пожаре в Ярославской области сгорел мужчина

Следователи назвали причины возгорания

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Огонь тушили почти час

Фото: Александра Савельева

В деревне Ольховка Даниловского района, как спичка, вспыхнул частный дом. Пожарные, приехавшие на место, почти час боролись с огнём. В сгоревшем доме они обнаружили тело 62-летнего мужчины.

— Мужчина жил один, злоупотреблял спиртным. В качестве наиболее вероятной причины возгорания следствие рассматривает неосторожное обращение с огнем при курении, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Пару дней назад ещё один страшный пожар уничтожил коттедж недалеко от Ярославля: целая семья осталась без крыши над головой.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

Ярославльпожар

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