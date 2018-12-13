Ярославские гаишники ищут очевидцев аварии, где водитель на «Тойоте» сбил четырёх девушек

Полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 23 ноября на Московском проспекте.



Напомним, 28-летний водитель «Тойоты» ехал по Московскому проспекту из центра в сторону «Крестов», проскочил на красный и сбил четырёх девушек.



Все они получили серьёзные травмы и были госпитализированы. Водителя задержали, но после нескольких дней в СИЗО его отпустили.



— Суд принял решение избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



В полиции уточнили, что на момент ДТП водитель был трезв.

