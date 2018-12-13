Ярославские гаишники ищут очевидцев аварии, где водитель на «Тойоте» сбил четырёх девушек

Водитель был трезв
Полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 23 ноября на Московском проспекте.
Напомним, 28-летний водитель «Тойоты» ехал по Московскому проспекту из центра в сторону «Крестов», проскочил на красный и сбил четырёх девушек.
Все они получили серьёзные травмы и были госпитализированы. Водителя задержали, но после нескольких дней в СИЗО его отпустили.
— Суд принял решение избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
В полиции уточнили, что на момент ДТП водитель был трезв.
Несмотря на то, что авария попала на камеры видеонаблюдения, этого оказалось недостаточно. Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев происшествия.
— Свидетелей данного дорожно-транспортного происшествия убедительная просьба сообщить информацию области по телефонам: 78-49-25, 78-49-26, 78-49-22 или в дежурную часть 30-10-10, — уточнили в УГИБДД по Ярославской области.
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Лично мое мнение такое - водитель должен бегать искать свидетелей, которые подтвердят, что он потерял сознание или смотрел в телефон, потому что судя по видео это была попытка умышленного убийства (трезвый проехал на красный и сбил людей).