Дом сгорел вместе с собакой: целая семья из Ярославской области осталась без крова

Дом сгорел полностью
Целая семья осталась без крыши над головой из-за пожара. 10 декабря в Творогово сгорел коттедж площадью 260 квадратных метров. В доме жила мама с двумя сыновьями: 12 и 19 лет. Когда начался пожар, их дома не было.
— В МЧС сказали, что пожар начался в котельной. У нас там сауна, которую мы сдаём клиентам. С воскресенья на понедельник у нас отдыхали гости, я топил баню. В понедельник, когда они ушли, я проверил — котёл был холодным. И я уехал. А днём мне позвонили, сказали, что горит. Я приехал, а там уже ничего не осталось. Пожарные сказали: возгорание началось с дальнего угла в котельной, потом он пошёл на крышу, — рассказал родственник семьи Максим.
В момент пожара дома была собака — йоркширский терьер. К сожалению, пёс погиб в огне.
Сейчас женщина и её сыновья живут у родственников. В пожаре сгорело всё. У семьи нет даже самых элементарных вещей. Им требуется помощь: одежда и обувь. Если вы хотите помочь пострадавшей семье, можете обратиться в нашу редакцию по телефону 8 964 484-2018.
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