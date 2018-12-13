Дом сгорел вместе с собакой: целая семья из Ярославской области осталась без крова

Целая семья осталась без крыши над головой из-за пожара. 10 декабря в Творогово сгорел коттедж площадью 260 квадратных метров. В доме жила мама с двумя сыновьями: 12 и 19 лет. Когда начался пожар, их дома не было.



— В МЧС сказали, что пожар начался в котельной. У нас там сауна, которую мы сдаём клиентам. С воскресенья на понедельник у нас отдыхали гости, я топил баню. В понедельник, когда они ушли, я проверил — котёл был холодным. И я уехал. А днём мне позвонили, сказали, что горит. Я приехал, а там уже ничего не осталось. Пожарные сказали: возгорание началось с дальнего угла в котельной, потом он пошёл на крышу, — рассказал родственник семьи Максим.

