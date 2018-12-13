Искорёженная иномарка и фура в кювете: водитель легковушки серьёзно пострадал в ДТП на трассе

Водитель выехал на встречку
На трассе в Переславском районе серьёзно пострадал водитель иномарки. 13 декабря в половину шестого утра 40-летний мужчина выехал на встречку на автомобиле «Форд» b врезался в грузовик «Рено». После столкновения легковой автомобиль превратился в груду металла, а фура съехала в кювет.
— Водитель иномарки с травмами госпитализирован, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
По факту ДТП проводится проверка.
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