Искорёженная иномарка и фура в кювете: водитель легковушки серьёзно пострадал в ДТП на трассе

На трассе в Переславском районе серьёзно пострадал водитель иномарки. 13 декабря в половину шестого утра 40-летний мужчина выехал на встречку на автомобиле «Форд» b врезался в грузовик «Рено». После столкновения легковой автомобиль превратился в груду металла, а фура съехала в кювет.



— Водитель иномарки с травмами госпитализирован, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



По факту ДТП проводится проверка.

