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Происшествия

Разбил машину и уехал: в Брагино автомобиль протаранил припаркованное авто

Теперь ярославцы ищут виновника ДТП

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Момент ДТП попал на камеры

Фото: Галина Гулевская/Первый Ярославский автопортал

В Брагино на перекрёстке улиц Панина и Строителей неизвестный водитель на своём автомобиле на большой скорости протаранил припаркованную машину. Всё произошло ночью, около половины первого. По всей вероятности, водитель подумал, что раз нет свидетелей, то можно уехать с места аварии. Однако ДТП попало на камеры видеонаблюдения.

— По записям мы определили, что это Chery Tiggo вишнёвого цвета. Прошу посмотреть в своих дворах, нет ли такой машины с разбитым передним бампером, а возможно уже и с неразбитым. Возможно, номер 679. Сейчас идёт экспертиза точного определения номера по видео. Беспредельщиков на дороге оказывается очень много! Мы доведем дело до конца — виновник должен лишиться прав! — сказала владелица пострадавшей машины.

Если у вас есть информация о данном ДТП, вы можете связаться с нами, написав на почту 76@rugion.ru

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

ЯрославльДТП

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