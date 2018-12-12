Разбил машину и уехал: в Брагино автомобиль протаранил припаркованное авто

В Брагино на перекрёстке улиц Панина и Строителей неизвестный водитель на своём автомобиле на большой скорости протаранил припаркованную машину. Всё произошло ночью, около половины первого. По всей вероятности, водитель подумал, что раз нет свидетелей, то можно уехать с места аварии. Однако ДТП попало на камеры видеонаблюдения.



— По записям мы определили, что это Chery Tiggo вишнёвого цвета. Прошу посмотреть в своих дворах, нет ли такой машины с разбитым передним бампером, а возможно уже и с неразбитым. Возможно, номер 679. Сейчас идёт экспертиза точного определения номера по видео. Беспредельщиков на дороге оказывается очень много! Мы доведем дело до конца — виновник должен лишиться прав! — сказала владелица пострадавшей машины.

