Пассажиры попадали с сидений: появилось видео из перевернувшейся на Промышленном шоссе маршрутки

В распоряжении 76.ru появилось видео из салона маршрутки, которая попала в ДТП на Промышленном шоссе.



Как нам рассказали очевидцы, водитель хотел перестроиться в другую полосу, так как у ограждения стоял человек, который хотел перебежать дорогу.



Если обратить внимание на выражение лица водителя, то видно, что его действительно что-то напугало. Он начинает усердно крутить руль, происходит удар об ограждение. В маршрутке летят вещи, одна пассажирка падает со своего места. Водитель был пристёгнут, возможно, поэтому и не получил травм.

