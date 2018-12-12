Пассажиры попадали с сидений: появилось видео из перевернувшейся на Промышленном шоссе маршрутки

В ДТП пострадали люди
В распоряжении 76.ru появилось видео из салона маршрутки, которая попала в ДТП на Промышленном шоссе.
Как нам рассказали очевидцы, водитель хотел перестроиться в другую полосу, так как у ограждения стоял человек, который хотел перебежать дорогу.
Если обратить внимание на выражение лица водителя, то видно, что его действительно что-то напугало. Он начинает усердно крутить руль, происходит удар об ограждение. В маршрутке летят вещи, одна пассажирка падает со своего места. Водитель был пристёгнут, возможно, поэтому и не получил травм.
Напомним, авария произошла 10 декабря на Промышленном шоссе. Не только маршрутка с видеозаписи угодила в аварию. Буквально через несколько минут ещё один пазик улетел с дороги на обочину.
В обеих авариях пострадали люди. Медицинская помощь потребовалась пяти пассажирам.
Ярославцы были возмущены: по их мнению, оба ДТП произошли из-за того, что дорога была нечищеной. Однако позже мэрия и сотрудники ГИБДД дали комментарий по обеим авариям и назвали причины, которые их спровоцировали.
— На месте зафиксировали, что одна машина лежала на боку, вторая сбила ограждение. Причины ДТП сейчас устанавливаются, ГИБДД проводит проверку, — пояснил Михаил Кузнецов. — По предварительным данным, причинами стали погодные условия и нарушение скоростного режима. Замечаний к состоянию проезжей части на момент осмотра у ГИБДД не возникло.
Полиция проводит проверку по факту обоих ДТП.
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если бы видео началось на минуту раньше модет и увидели бы что его напугало... а так похоже его столб напугал летящий навстречу