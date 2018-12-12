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Пассажиры попадали с сидений: появилось видео из перевернувшейся на Промышленном шоссе маршрутки

Эксклюзивные кадры из салона ярославского пазика

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В ДТП пострадали люди

Фото: читатель 76.ru

В распоряжении 76.ru появилось видео из салона маршрутки, которая попала в ДТП на Промышленном шоссе.

Как нам рассказали очевидцы, водитель хотел перестроиться в другую полосу, так как у ограждения стоял человек, который хотел перебежать дорогу.

Если обратить внимание на выражение лица водителя, то видно, что его действительно что-то напугало. Он начинает усердно крутить руль, происходит удар об ограждение. В маршрутке летят вещи, одна пассажирка падает со своего места. Водитель был пристёгнут, возможно, поэтому и не получил травм.

Напомним, авария произошла 10 декабря на Промышленном шоссе. Не только маршрутка с видеозаписи угодила в аварию. Буквально через несколько минут ещё один пазик улетел с дороги на обочину.

В обеих авариях пострадали люди. Медицинская помощь потребовалась пяти пассажирам.

Ярославцы были возмущены: по их мнению, оба ДТП произошли из-за того, что дорога была нечищеной. Однако позже мэрия и сотрудники ГИБДД дали комментарий по обеим авариям и назвали причины, которые их спровоцировали.

— На месте зафиксировали, что одна машина лежала на боку, вторая сбила ограждение. Причины ДТП сейчас устанавливаются, ГИБДД проводит проверку, — пояснил Михаил Кузнецов. — По предварительным данным, причинами стали погодные условия и нарушение скоростного режима. Замечаний к состоянию проезжей части на момент осмотра у ГИБДД не возникло.

Полиция проводит проверку по факту обоих ДТП.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

Ярославльперевернулись маршрутки

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КОММЕНТАРИИ (4) Обсудить
Ван
12 дек 2018 в 11:40
+0 −0
Повезло, что опору трубопроводов пролетел, а так бы 100% перевернулся и жертв было бы больше.
Е2Е4
12 дек 2018 в 11:33
+0 −0
На видео видно, что там тренога стоит. Видимо испугался и затормозил резко, что бы на штраф не влететь
Гость
12 дек 2018 в 11:13
+0 −0
"рассказали очевидцы" - если есть видео к чему они?
если бы видео началось на минуту раньше модет и увидели бы что его напугало... а так похоже его столб напугал летящий навстречу
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