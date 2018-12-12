Фура лежала на боку: подробности страшной аварии с пострадавшими

Мощный удар опрокинул большегруз
Серьезное ДТП случилось поздно вечером 11 декабря. На 122-м километре трассы в Переславском районе «семёрка» влетела в фуру. По предварительной информации, 27-летний водитель легковушки выехал на обгон. Мужчина не успел совершить манёвр и столкнулся с большегрузом. От мощного удара ВАЗ смяло, как консервную банку, а грузовик вылетел с трассы и перевернулся на бок.
— В результате ДТП водитель ВАЗ с травмами госпитализирован. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Похожее ДТП случилось в Ярославле в понедельник. Маршрутка с пассажирами опрокинулась на бок. А следом за ней другой автобус влетел в дорожное ограждение. И всё из-за скользких дорог.
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