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Происшествия

Фура лежала на боку: подробности страшной аварии с пострадавшими

ДТП случилось в Ярославской области

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Мощный удар опрокинул большегруз

Фото: УМВД России по Ярославской области

Серьезное ДТП случилось поздно вечером 11 декабря. На 122-м километре трассы в Переславском районе «семёрка» влетела в фуру. По предварительной информации, 27-летний водитель легковушки выехал на обгон. Мужчина не успел совершить манёвр и столкнулся с большегрузом. От мощного удара ВАЗ смяло, как консервную банку, а грузовик вылетел с трассы и перевернулся на бок.

— В результате ДТП водитель ВАЗ с травмами госпитализирован. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Молодого водителя госпитализировали

Фото: МЧС России по Ярославской области

Похожее ДТП случилось в Ярославле в понедельник. Маршрутка с пассажирами опрокинулась на бок. А следом за ней другой автобус влетел в дорожное ограждение. И всё из-за скользких дорог. 

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

Ярославская областьДТПавария

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КОММЕНТАРИИ (1) Обсудить
RomanD
12 дек 2018 в 09:51
+0 −0
не успел... на тазиках вообще затяжной обгон не рекомендуем, только если 3 иконки на торпеде и крест с кисточкой на зеркале...
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