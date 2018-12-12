Фура лежала на боку: подробности страшной аварии с пострадавшими

Серьезное ДТП случилось поздно вечером 11 декабря. На 122-м километре трассы в Переславском районе «семёрка» влетела в фуру. По предварительной информации, 27-летний водитель легковушки выехал на обгон. Мужчина не успел совершить манёвр и столкнулся с большегрузом. От мощного удара ВАЗ смяло, как консервную банку, а грузовик вылетел с трассы и перевернулся на бок.



— В результате ДТП водитель ВАЗ с травмами госпитализирован. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

