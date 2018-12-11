Водитель не заметил школьницу

Сегодня около пяти часов вечера серьёзная авария произошла в Тутаеве Ярославской области. На дороге сбили ребенка.

По предварительной информации полиции, 34-летний мужчина за рулём «Тойоты Королла» наехал на 9-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

— Девочка доставлена в больницу, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

Сейчас полицейские проверяют все обстоятельства, выясняют, что случилось на дороге в тот момент, почему водитель не заметил ребенка.

Похожее ДТП произошло вчера в Ярославле. В центре города водитель сбил маму с дочкой. Вот только шли они на зелёный свет.