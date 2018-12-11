Машина разлетелась на кусочки

В интернете появилось видео ДТП на Московском проспекте с участием BMW. На камеры видеонаблюдения попал сам момент удара. Но уже по тому, с какой силой ударилась машина и по какой траектории отлетела от отбойника, можно судить о том, что скорость машины была приличной. Также на записи видно, что перед ДТП BMW занесло.



Напомним, авария произошла сегодня в 01:40 на Московском проспекте, 54а. В ДТП погиб 41-летний водитель иномарки.



— У него остались жена и двое детей. В данный момент семья находится за границей, — рассказала подруга погибшего Алёна.



В ДТП пострадали двое пассажиров BMW — 29 и 32-летние мужчины. Они в тяжёлом состоянии доставлены в больницу.



По факту ДТП проводится проверка. В том числе на наличие или отсутствие алкоголя в крови водителя.

