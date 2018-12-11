Друзья с теплотой отзываются о Дмитрии

Трасса Ярославль — Заячий холм. 6 декабря, вечер. В 18:30 микроавтобус «Форд-Транзит» с пассажирами на полном ходу влетает в фуру, которая ехала навстречу. От микроавтобуса не остаётся живого места. В салоне — несколько человек. На помощь людям немедленно выехали спасатели и скорая помощь. Четверых, в том числе водителя микроавтобуса, экстренно доставили в больницу. Двое пассажиров скончались на месте. Один из них — Дмитрий Бурцев.



— Дима был другом с большой буквы… Добрейшей души человек, мухи не обидит. За что с ним так судьба обошлась? — говорит Иван.



Друзья Дмитрия рассказали нам, что он вместе с другими пассажирами ехал в Ярославль с работы. Чтобы добраться до Ярославля, утверждают друзья, воспользовались сервисом BlaBlaCar.



Мы связались с сотрудниками BlaBlaCar, чтобы уточнить, действительно ли их водитель попал в ДТП (сам водитель сейчас находится в реанимации).



— Мы не можем подтвердить, что водитель был зарегистрирован на нашем сервисе. У нас нет информации об этой аварии. Ни родственники, ни правоохранительные органы не обращались к нам за дополнительной информацией. Есть высокая вероятность, что нас упоминают в контексте этой аварии безосновательно. То, что машина была зарегистрирована на нашем сервисе, — это лишь предположение, — рассказал представитель пиар-службы BlaBLaCar Дмитрий. — Поймите, мы некая площадка. Водители не обязаны отчитываться нам о происшествиях, которые произошли с ними в пути. То есть, если другие пассажиры, либо родственники, либо правоохранительные органы не обращаются к нам, то мы никак не можем отследить информацию о конкретном автомобиле. В данном случае мы будем связываться с друзьями погибшего и проводить своё расследование.



В аварии погибли двое

В воскресенье, 9 декабря, Дмитрия похоронили на Осташинском кладбище. Проститься с ним пришли родственники и многочисленные друзья.



— Известно, что в момент аварии все пассажиры спали. Директор той фирмы, где работал Дима, оплатил похороны. Он будет и дальше помогать семье. У мамы осталась ипотека за квартиру, — рассказал Иван.



Сам Дмитрий не успел обзавестись семьёй и детьми. Ему было всего 28 лет.

