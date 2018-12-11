Водитель погиб на месте

У водителя, погибшего в страшном ДТП на Московском проспекте, остались жена и двое детей: десятилетняя девочка и шестилетний мальчик. Об этом 76.ru рассказали друзья погибшего.



Как нам стало известно, жена с детьми сейчас находится за границей.



— Нам пока ещё ничего неизвестно. Все в шоковом состоянии… Судя по состоянию машины, скорость была очень большая. Непонятно, куда он так спешил, — рассказала Алёна, подруга семьи.



Алёна говорит: она читала то, что пишут в соцсетях. Что эту машину, мчащуюся на большой скорости, якобы уже неоднократно видели в городе.

Машина превратилась в месиво

— Вряд ли это может быть правдой, — говорит Алёна. — Всё-таки он был человеком серьёзным. Он не мог так лихачить.

Осколки от машины разбросаны по дороге

Напомним, смертельное ДТП на Московском проспекте произошло сегодня в 01:40. Иномарка BMW влетела в отбойник. На месте погиб 41-летний водитель. Ещё двое пассажиров сейчас в больнице в тяжёлом состоянии.



В ГИБДД уточнили, что тело погибшего направят в бюро для экспертизы.

