Водитель погиб на месте

Сегодня ночью на Московском проспекте у дома 54а насмерть разбился 41-летний водитель BMW. По информации полиции, в салоне машины находили ещё два пассажира: 29 и 32-летние мужчины. Их с травмами доставили в больницу.



На дороге до сих пор остались следы аварии: разбросанные детали и осколки от машины, отлетевшее колесо, вмятина на отбойнике.



Машина превратилась в груду металла

Уже сейчас ярославцы говорят: водитель BMW летел на бешеной скорости.



— Ехала домой в шесть утра в сторону вокзала. На дороге валялся ремень и ботинок… Жуть, — рассказала ярославна Наталья Вавилова.



Осколки от машины валяются на дороге

Иномарка влетела в отбойник

Другие утверждают: эту машину уже видели в городе. Поведение водителя вызвало, мягко говоря, недоумение.



— Эта машина два дня назад по Фрунзе на все красные пролетала в районе 22:00. Создавал опасные ситуации. Рядом девушка сидела, вжатая в кресло. По ходу, это он долетался, — написал в соцсетях ярославец Артём Шнуров.

ДТП произошло ночью

Двое пассажиров в больнице

В ГИБДД нам рассказали, что тело погибшего водителя направили в бюро судмедэкспертизы, чтобы определить причину смерти, а также наличие или отсутствие алкоголя в крови.

