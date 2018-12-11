От машины ничего не осталось

Страшное зрелище предстало сегодня ночью перед теми, кто проезжал по Московскому проспекту. Около 01:40 там разбился автомобиль BMW. По предварительной информации, за рулём сидел 41-летний мужчина. По непонятным пока причинам он налетел на дорожный отбойник. Машину искорёжило до неузнаваемости. Водитель иномарки скончался на месте. Двое пассажиров BMW — 32-летний и 29-летний мужчины — доставлены в больницу с серьёзными травмами.



— Авария произошла 11 декабря в 01:40 на Московском проспекте у дома 54а. По факту ДТП проводится проверка. Напоминаем, что всем водителям необходимо обратить внимание на состояние своих шин. А также психологически перестроиться на зимний стиль вождения.

В первую очередь это касается правильного выбора скорости движения, что позволит вам в случае опасности вовремя остановить автомобиль, — уточнили в УМВД по Ярославской области.



Напомним, вчера в Ярославле произошло два ДТП с маршрутками с разницей в пару минут. Пострадали пассажиры.