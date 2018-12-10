У служебного авто разбита вся передняя часть

Эта авария случилась в Борисоглебском районе ещё 3 декабря, но только сейчас стало известно, что участником этого ДТП был глава Ростовского района Сергей Шокин.



Всё произошло около восьми часов вечера. На служебной «Тойоте-Камри» ехал сам Сергей Шокин, на пассажирском сиденье находилась девушка — руководитель правового отдела. Машину занесло на перекрестке дороги Борисоглеб — Буйкино с дорогой на деревню Погорелку. Занесло так, что машина вылетела с полосы — прямо в столб. Столб от удара упал, у машины разбита вся передняя часть. И водитель, и пассажир остались живы.



Мы дозвонились до главы района, и он рассказал порталу 76.ru, как произошло ДТП.



— Машину занесло на дороге. Знака «Опасный поворот» я не видел. Но на этом месте не в первый раз аварии, на этот перекрёсток необходимо обратить внимание, — сказал Шокин.



И уточнил — за рулём он был в трезвом состоянии. Это подтвердили и в областной Госавтоинспекции.



Машина снесла столб у дороги.

— Медосвидетельствование показало, что водитель был трезв, — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ярославской области.



Женщина-пассажир попала в больницу.



— Коллега сейчас уже в нормальном состоянии, будет пробовать ходить, я всё время на связи, — говорит Шокин. — А насчёт машины — страховой компанией будет оценен ущерб, посмотрим, что с ней делать дальше. Автомобиль вернётся в строй. Я чувствую себя нормально, ушибы незначительные.



Ситуация на дорогах в последние дни, действительно, опасная. И в МЧС выдали экстренное предупреждение - будет ещё хуже.

Справка 76.ru

В должность главы Ростовского района Сергей Шокин вступил 15 ноября.

Шокин родился 1 июня 1974 года в городе Кимры. Служил в различных подразделениях Министерства внутренних дел. По достижении выслуги в органах внутренних дел продолжил работу в должности начальника отдела административной практики администрации города Кимры, затем стал заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ.

Окончил Тверской государственный университет по специальности юриспруденция.

В разводе, имеет двоих детей.

