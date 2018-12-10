Чтобы достать мужчину, спасателям пришлось надеть специальный костюм

Вечером в выходной день спасателям поступил звонок — на Волге под лёд провалился человек.



Девушка прогуливалась с собакой по Волжской набережной и увидела, как со стороны Заволжского района по льду идут два человека. Неожиданно мужчина, который шёл впереди, провалился, а женщина, следовавшая за ним, развернулась и быстро зашагала к берегу. Увидев это, прохожая позвонила спасателям.

Девушка увидела, как мужчина провалился под лёд со стороны Твериц

— Чтобы достать из воды мужчину, один из спасателей надел специальный костюм «Самоспас», — рассказали в пресс-службе Центра гражданской защиты. — Он надевается прямо на верхнюю одежду и держит человека на воде. Обвязавшись веревкой, спасатель подплыл к пострадавшему, схватил мужчину за ноги и вытянул его на берег.

Мужчину достали и передали медикам

Пострадавшего передали для осмотра приехавшим на место медикам, а девушку, которая своим звонком спасла жизнь человеку, поблагодарили.



Спасатели обращаются к ярославцам с просьбой не выходить на лёд, так как он ещё слишком тонкий.

Доставать из-подо льда спасателям приходится не только людей. В конце ноября в пруд провалилась собака, вот только в отличие от людей, она не поблагодарила своего спасителя, а укусила его.

