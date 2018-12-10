Мальчик попал в больницу

В Рыбинске под колёса «Лады-Приоры» попал 8-летний мальчик.



ДТП произошло в Рыбинске 9 декабря около 23:00. Мальчик шёл вместе с мамой. В какой-то момент она упустила ребёнка из виду, и тот выскочил на дорогу из-за припаркованных машин. 26-летний водитель «Приоры» не успел затормозить.



— Мальчик госпитализирован с травмами, — уточнили в УМВД по Ярославской области.



По факту ДТП проводится проверка.



В Ярославле под колёсами машины также оказался ребёнок. Правда, здесь вина водителя очевидна. Ведь он сбил девочку и её маму, когда те переходили дорогу на зелёный свет.

