На Промышленном шоссе в Ярославле перевернулись две маршрутки с пассажирами: онлайн-репортаж с места

Сегодня в Ярославле случилось сразу два серьезных ДТП с маршрутками. На Промышленном шоссе перевернулись пазики, которые ехали по 61-му и 38-му маршрутам. В автобусах были пассажиры. С места ДТП передает Анастасия Тихомирова.

14:12

А в мэрии уже назвали причину аварий:

- По предварительным данным, причинами стали погодные условия и нарушение скоростного режима. Замечаний к состоянию проезжей части на момент осмотра у ГИБДД не возникло. Для установки всех обстоятельств будут использованы данные системы ГЛОНАСС и изображение с видеокамер, которыми оборудованы обе машины. Людям оказана необходимая медицинская помощь, пострадавшие госпитализированы, - рассказал заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Михаил Кузнецов.



14:12

Пробка на Промышленном рассосалась.

13:47

Мда, как только решили прекратить трансляцию, тут же образовалась пробка на Промышленном. Продолжаем! Следим за ситуацией на дороге.

13:25

Сейчас пока завершаем трансляцию с места. Скоро выдадим материал с подробностями обеих аварий.

13:24

На месте работают сотрудники ГИБДД и служба спасения.

13:24

А это вторая маршрутка, номер 61.

13:23

Машина ещё стоит посреди дороги.

13:22

У 38-й разнесло переднюю часть.

13:21

Пазик снёс разделительное ограждение.

13:20

Внешних признаков опьянения у водителей нет, но их, конечно, всё равно отправят на медосвидетельствование.

13:19

Начальник Госавтоинспекции рассказал, что обе маршрутки работали без кондукторов. То есть деньги за проезд приходилось брать самим водителям.

13:17

— Мы по системе ГЛОНАСС изучим движение водителей, — говорит глава УГИБДД Андрей Сироткин. — Сейчас известно, что в каждой маршрутке ехали около десяти человек. Из одной на скорой увезли троих, из второй — двоих.

Как стало известно, травмы получены не опасные для жизни.

13:14

На месте работает начальник УГИБДД УМВД России по Ярославской области Андрей Сироткин.

13:11

Водитель 61-й маршрутки говорит:

— В автобусе было человек 10, одна женщина разбила голову. Удар был не жесткий, плавно въехали в обочину боком. А все из-за чего? Дорожные условия!