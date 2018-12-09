Машину перевернуло на крышу

Вчера вечером на проспекте Фрунзе в Ярославле около 97 дома случилась авария — в неё попал 30-летний мужчина на автомобиле «Шкода-Октавиа». Его машина перевернулась на крышу.

— Это племянник моего мужа. Его увезли в реанимацию, — рассказала порталу 76.ru тётя пострадавшего Людмила.



По данным УМВД по Ярославской области, в машине в момент аварии находился еще один человек — 18-летний парень. У него перелом ключицы, его отпустили лечиться домой.



Сейчас родственники 30-летнего мужчины ищут очевидцев аварии. Если вы владеете какой-то информацией, сообщите редакции в личных сообщениях нашей группы во «ВКонтакте» или напишите нам по электронной почте.

