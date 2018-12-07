ДТП случилось на улице Декабристов

Сегодня вечером в Ярославле разбились маршрутка с легковушкой. Авария случилась у химзавода «Луч» на улице Декабристов. Синяя иномарка разбила «морду» от удара в бок маршрутки.

— Маршрутка виновата по-любому, — считают ярославцы в группе «Первый Ярославский автопортал 76».

Маршрутке удар пришёлся в переднюю боковую дверь со стороны пассажиров. К счастью, пазик ехал уже пустой, и никто не пострадал.