После удара с легковушкой у маршрутки смяло бок: кого обвиняют в аварии
7 декабря 2018 21:23
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Сегодня вечером в Ярославле разбились маршрутка с легковушкой. Авария случилась у химзавода «Луч» на улице Декабристов. Синяя иномарка разбила «морду» от удара в бок маршрутки.
— Маршрутка виновата по-любому, — считают ярославцы в группе «Первый Ярославский автопортал 76».
Маршрутке удар пришёлся в переднюю боковую дверь со стороны пассажиров. К счастью, пазик ехал уже пустой, и никто не пострадал.
Фото: Первый Ярославский автопортал 76
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