В центре Ярославля обокрали большой магазин шин, аккумуляторов и автозапчастей. Он находится рядом со станцией технического обслуживания автомобилей на проспекте Толбухина.
Всё произошло прошлой ночью.
— Обращение о хищении в Кировском районе зарегистрировано. Сумма ущерба устанавливается, выясняются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
В самом магазине случившееся подтверждают, но информацию об украденном не разглашают. Известно, что здание находится под охраной.
Фото: Александра Савельева
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