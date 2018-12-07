В самом магазине не рассказывают, что именно у них украли

В центре Ярославля обокрали большой магазин шин, аккумуляторов и автозапчастей. Он находится рядом со станцией технического обслуживания автомобилей на проспекте Толбухина.

Всё произошло прошлой ночью.

— Обращение о хищении в Кировском районе зарегистрировано. Сумма ущерба устанавливается, выясняются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



В самом магазине случившееся подтверждают, но информацию об украденном не разглашают. Известно, что здание находится под охраной.