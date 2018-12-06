Машину занесло на повороте

В Ярославской области на 45-м километре трассы Ярославль —- Углич водители обнаружили раскорёженный автомобиль. ДТП случилось примерно в полвторого ночи. Оказалось, что машина вылетела с дороги в кювет и там застряла. За рулём иномарки «Рено-Сценик» ехал ярославец Илья Никитин. Он самостоятельно вызвал спасателей, а также рассказал, почему не справился с управлением.



— Мы вдвоем ехали, живы. Скорость была 70 километров в час, на повороте занесло. У меня полный привод, дороги не чищены были вообще, — рассказал Илья Никитин.

Из-за нечищеных дорог ярославец разбил автомобиль

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