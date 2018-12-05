Появилось видео, как «Митсубиси» снёс забор с гербами и тихонько уехал
5 декабря 2018 19:17
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Эта авария случилась в самом центре Ярославля на перекрёстке улиц Пушкина и Чайковского. Около семи часов утра «Митсубиси-Лансер» влетел в ограждение Бутусовского парка, снеся пару секций.
Появилось видео, на котором видно, что машина неожиданно свернула с дороги в забор. Посидев минуту, водитель стал тихонько сдавать назад. И в итоге вовсе уехал с места ДТП, оставив кусок бампера на тротуаре.
Фото: ЯрНет
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