Машина влетела в забор и скрылась

Эта авария случилась в самом центре Ярославля на перекрёстке улиц Пушкина и Чайковского. Около семи часов утра «Митсубиси-Лансер» влетел в ограждение Бутусовского парка, снеся пару секций.

Появилось видео, на котором видно, что машина неожиданно свернула с дороги в забор. Посидев минуту, водитель стал тихонько сдавать назад. И в итоге вовсе уехал с места ДТП, оставив кусок бампера на тротуаре.