Еле успели выскочить: в Рыбинске пять часов тушили жилой дом. Фото с места
4 декабря 2018 21:50
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Сегодня в 10:30 утра в Рыбинске на Большой Вольской улице загорелся деревянный дом.
На пожар выехали 16 спасателей. Дом тушили пять часов. Но спасти строение не удалось — выгорело дотла.
— Уничтожены кровля и стены дома, а также пристройки на площади 84 кв. м, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
К счастью, хозяева дома не пострадали — люди успели выбежать из горящего дома.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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