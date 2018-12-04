Деревянный дома вспыхнул, как спичка

Сегодня в 10:30 утра в Рыбинске на Большой Вольской улице загорелся деревянный дом.

На пожар выехали 16 спасателей. Дом тушили пять часов. Но спасти строение не удалось — выгорело дотла.

— Уничтожены кровля и стены дома, а также пристройки на площади 84 кв. м, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

К счастью, хозяева дома не пострадали — люди успели выбежать из горящего дома.