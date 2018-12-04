Пазик вылетел с дороги

На въезде в Дзержинский район сегодня около 15:40 случилось сразу две аварии. На Тутаевском шоссе у светофора рядом с крупным торговым центром пазик вылетел на тротуар.

— Пазик протаранил перед пешеходным переходом забор. Какое-то место нехорошее, — передаёт очевидец Алексей Шошин. — Это не маршрутка, частный автобус.

Сразу следом, примерно через 500 метров, на Тутаевском шоссе столкнулись две легковушки. Машины практически полностью перекрыли одно из направлений движения. У обеих машин разбиты морды

Машины столкнулись у остановки «Парижская коммуна»

Из-за двух аварий на въезде в район по Тутаевскому шоссе есть небольшой затор.