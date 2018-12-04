Две аварии перекрыли въезд в Брагино: подробности происшествий
4 декабря 2018 15:57
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На въезде в Дзержинский район сегодня около 15:40 случилось сразу две аварии. На Тутаевском шоссе у светофора рядом с крупным торговым центром пазик вылетел на тротуар.
— Пазик протаранил перед пешеходным переходом забор. Какое-то место нехорошее, — передаёт очевидец Алексей Шошин. — Это не маршрутка, частный автобус.
Сразу следом, примерно через 500 метров, на Тутаевском шоссе столкнулись две легковушки. Машины практически полностью перекрыли одно из направлений движения. У обеих машин разбиты морды
Из-за двух аварий на въезде в район по Тутаевскому шоссе есть небольшой затор.
Фото: Алексей Шошин, первый ярославский автопортал / vk.com
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