Женщина, упавшая со стены монастыря, чудом выжила

В Ярославской области в суд поступило необычное дело. Судьям предстоит решить вопрос о необходимости упрятать жителя Москвы в психушку. Прокуроры ходатайствуют, чтобы суд принял именно такое решение и в материалах дела подробно изложили почему.



Стало известно, что в августе 59-летний москвич приехал в Ярославскую область. Турист сначала спокойно гулял по Ростову Великому, но недолго. В торговом центре он набросился на покупательницу и стал её избивать. Мужчина схватил какой-то предмет, который попался ему под руку, и начал лупить свою жертву по голове. Несколько раз он промахнулся и попал по руке. Причём до этой случайной встречи в торговом центре мужчина и женщина не были знакомы.



После этого турист продолжил гулять и любоваться местными достопримечательностями. Так он добрёл до Спасо-Яковлевского монастыря. Здесь он пошёл на смотровую площадку, чтобы насладиться панорамой древнего города. Туда же пришла и 43-летняя паломница из Костромы. Чем москвичу не угодила эта женщина, тоже непонятно, но он подошёл к ней, схватил руками и перебросил через оградительные перила. Паломница летела со стен монастыря вниз более пяти метров. В итоге у нее множественные переломы, в том числе закрытый перелом правой вертлужной впадины таза со смещением отломков, который относится к тяжкому вреду здоровью.



— Мужчину задержали и отправили на судебно-психиатрическую экспертизу, — рассказали в прокуратуре Ростовского района Ярославской области. — Было установлено, что преступления были совершены в период обострения хронического психического заболевания в состоянии невменяемости.



Комиссия экспертов также пришла к выводу, что мужчина представляет социальную опасность и он нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа. Этот вопрос в ближайшее время и предстоит рассмотреть Ростовскому районному суду.