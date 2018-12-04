У регионального оператора массово выжигают мусорные баки

В Ярославле массово выжигают мусорные баки регионального оператора по вывозу отходов. Минувшей ночью и в эти выходные снова сгорело несколько баков. Один из них в самом центре города на улице Первомайской. С появлением оранжевых баков для сбора полезных фракций мусора (пластик, бумага, стекло, металл) в Ярославле стали сжигать и эти контейнеры.

— На контейнерной площадке на улице Бабича сожгли оранжевый контейнер. Общая сумма ущерба от поджогов с сентября составила 891 тысячу рублей, — рассказал пресс-секретарь регионального оператора — компании «Хартия» Алексей Бишанов.

Итого у компании выгорело уже больше 30 контейнеров.